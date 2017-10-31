Госдолг Беларуси обновил исторический максимум

Внешний государственный долг Беларуси на 1 октября составил 16,3 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,7 млрд долларов, или на 19,5%. Это исторический максимум.

За девять месяцев Беларусь заняла за рубежом 3,4 млрд долларов, в том числе 1,4 млрд долларов еврооблигаций, 1,1 млрд у правительства и банков России, 600 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, 194,5 млн - банков КНР, 122,6 млн - МБРР, 3,9 млн - ЕБРР и СИБ.

За это же время мы выплатили 821,1 млн долларов, из которых больше всего досталось правительству России (289,3 млн), ЕФСР (264,8 млн), банкам КНР (221,3 млн).

Внутренний госдолг к 1 октября составил 9,4 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,8 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 8%.

Всего государственный долг Беларуси на 1 октября составил 41,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,4 млрд, или на 12%, сообщили в Минфине.

На 1 октября внешний госдолг составил 30,9% к ВВП при пороговом значении 45%. В 2018 году Беларуси предстоит направить на выплаты по госдолгу 3,7 млрд долларов.