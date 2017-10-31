﻿ Доктор из Лимы делает "дизайнерские" поделки из человеческих костей. 21.by
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Доктор из Лимы делает "дизайнерские" поделки из человеческих костей

31.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Менесес показал свою коллекцию скульптур в Музее человеческих костей, расположенном в перуанской столице Лиме.

Из черепов и костей доктор делает различные предметы декора, в том числе мебель, скульптуры животных и устрашающие ночные светильники.

 
 
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Перуанский доктор Адальберто Менесес изготавливает из человеческих костей поделки. Смотрите на видео необычную коллекцию "креативного" медика.

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