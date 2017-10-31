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Видеофакт: свиней и собаку "замаскировали" под тыквы в США
31.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Этот ролик был снят в Северной Каролине, где школьники облачили животных в столь нетипичные наряды, посадили в загородку, где было много тыкв, и показали публике.
По словам авторов видео, многие прохожие останавливались и фотографировали композицию, а животные охотно позировали.
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Нескольких свиней, а также собаку, одели в оранжевые наряды, чтобы замаскировать их среди тыкв. Смотрите на видео необычное зрелище.
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