﻿ Видеофакт: свиней и собаку "замаскировали" под тыквы в США. 21.by
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Видеофакт: свиней и собаку "замаскировали" под тыквы в США

31.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Этот ролик был снят в Северной Каролине, где школьники облачили животных в столь нетипичные наряды, посадили в загородку, где было много тыкв, и показали публике.

По словам авторов видео, многие прохожие останавливались и фотографировали композицию, а животные охотно позировали.

 
 
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Нескольких свиней, а также собаку, одели в оранжевые наряды, чтобы замаскировать их среди тыкв. Смотрите на видео необычное зрелище.

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