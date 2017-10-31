Этот ролик был снят в Северной Каролине, где школьники облачили животных в столь нетипичные наряды, посадили в загородку, где было много тыкв, и показали публике.

По словам авторов видео, многие прохожие останавливались и фотографировали композицию, а животные охотно позировали.