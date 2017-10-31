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Барташевич: культура страхования у нас только формируется
01.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время кризиса после распада СССР на фоне других отделившихся республик в Беларуси удалось в наибольшей степени сохранить остатки работающих ранее социальных механизмов. Но даже спустя более чем 25-летний период приходится признавать, что культура страхования у нас еще только формируется.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
"Европейская культура страхования насчитывает более 200 лет. Это финансовая культура. У нас же человек часто не понимает, за что он должен платить. Попробовав один раз, получив выплату или спокойные нервы, узнав, что не надо беспокоиться, уже от этого не откажется. Не хватает финансовой культуры. Она приходит постепенно", — считает Барташевич.
Развитие и повышение уровня финансовой и страховой культуры, по мнению собеседника Sputnik, зависит от многих факторов. Это повышение уровня жизни и умение человека беречь то, чем он обладает. В первую очередь, страховать нужно свое здоровье — то, что невозможно приобрести ни за какие деньги, резюмирует Барташевич.
Фрагмент беседы со страховым брокером Игорем Барташевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Владелец компании "Универсальный страховой брокер" Игорь Барташевич рассказал радио Sputnik Беларусь о том, почему в нашей стране культура страхования пока находится...
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