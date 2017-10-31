Гидромет о погоде 1 ноября: прохладно и возможен снег

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в среду 1 ноября, местами по стране днем пройдет мокрый снег, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Два дня страна находилась под влиянием урагана "Герварт", он принес в республику дожди и сильный ветер, порывы которого достигали скорости 24 м/с.

"В среду будет облачно, по востоку Беларуси – с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дождь и мокрый снег", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Беларуси составит от +1 до +7°С, в Гродненской и Брестской областях – до +9°С.

Бррррр! Температура воздуха —1.1°C в 6 утра было в Минскасе — Блізкі космас (@nadvorie) 1 ноября 2017 г.

В Минске в среду ожидается дождь, а в первой половине дня – мокрый снег, днем температура поднимется до +5°С.