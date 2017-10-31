Для чего Минску и Москве соглашение о совместной войсковой группировке

Совместная региональная группировка войск РБ и РФ предназначена для отражения возможной агрессии в отношении двух стран. Состав и цели группировки прозрачны и легитимны. Об этом напоминает ратификация в Кремле межправительственного соглашения о техническом обеспечении войск двух государств.

Российский президент Владимир Путин 30 октября ратифицировал соглашение с Беларусью о региональной группировке войск. Ранее документ утвержден Госдумой РФ. Это развитие союзнических отношений, вынужденный ответ на расширение НАТО и "военный шенген", который продвигают США в Европе.

Соглашение регламентирует порядок взаимодействия и технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России. При этом совместная региональная группировка войск (РГВ) служит гарантом стабильности в Европе.

Военный союз России и Беларуси скреплен десятками документов, включая Договор о создании Союзного государства. Принципы прописаны в Договоре о военном сотрудничестве. Новым соглашением уточняются алгоритмы коллективной обороны в случае вооруженной агрессии какого-либо государства или группы государств.

Вызовы и угрозы

На западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО активно наращивают наступательный потенциал: открывают новые базы, развивают военную инфраструктуру.



© Фото: из личного архива Сергея Ермакова Ермаков: России целесообразно строить оборону вместе с Беларусью

Кроме американской ПРО и "ротационных" войск альянса, в десятках европейских стран концентрируются элитные подразделения США. Американский журнал The Nation отмечает: "Вашингтон "без лишнего шума" перебрасывает к российской границе войска специального назначения. Только за последний год численность бойцов спецназа США в Европе "увеличилась в четыре раза", и теперь американские элитные подразделения находятся почти в каждой стране на западной границе России". Подобные вызовы требуют системного ответа.

В современном быстро меняющемся мире два государства согласованно укрепляют свои возможности в оборонной сфере. Россия снабжает Беларусь широким спектром вооружений, включая современнейшие комплексы ПВО ЗРС С-400 (большая часть поставок осуществляется на льготной или безвозмездной основе).

Договор о Союзе Беларуси и России подписан 2 апреля 1997 года, стал важным этапом политической интеграции двух государств. Частью интеграции стало военное партнерство. Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск действует с 2004 года. Соглашение об обеспечении взаимных поставок продукции военного назначения в период нарастания угрозы агрессии вступило в силу 24 февраля 2011 года. Восточно-европейская объединенная региональная система ПВО (Россия плюс Беларусь) функционирует с апреля 2016 года. И состав совместной региональной группировки 2017 года определяется основной задачей отражения возможной агрессии против Минска и Москвы, которые на западном направлении могут надеяться только на свои силы и средства — других союзников нет.

Согласно обязательствам в рамках ОДКБ и двусторонних соглашений, в случае агрессии российские и белорусские военнослужащие будут воевать плечом к плечу. И теперь союзники рациональнее делят сферы ответственности.

Эффективность войскового взаимодействия определяется синхронизацией оперативно-технической подготовки органов военного управления РБ и РФ, сопряженностью систем вооружения, разведки, связи, материального обеспечения. И недавнее учение "Запад-2017" позволило проверить способы применения РГВ в условиях, максимально приближенных к современному вооруженному конфликту.

Система безопасности

Отвечая на растущую военную угрозу, Россия и Беларусь создают новую конфигурацию военного взаимодействия, которая включает единую противовоздушную оборону и региональную группировку войск. Сложнейшая система включает органы управления и силы двух стран, способные действовать по единому замыслу и плану. А также объекты военной инфраструктуры для совместного использования в интересах РГВ (аэродромы, узлы и линии связи, полигоны, арсеналы, базы, склады, предприятия по ремонту военной техники и другие). На белорусской территории расположены два важнейших российских военных объекта. Радиолокационная станция "Волга" (Ганцевичи) отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на северо-западном направлении. А 43-й узел связи ВМФ России (в населенном пункте Вилейка) обеспечивает связь Главного штаба флота с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океана.



© Sputnik/ Илья Питалев Белорусский экипаж на танковом биатлоне

В случае военного конфликта Беларусь без преувеличения превратится в кинжал, направленный в сердце НАТО. Минобороны двух стран разработали планы переброски войск, военной техники и материальных ресурсов. В случае нападения Беларусь, прибегнув к маневренной обороне, должна выдержать первый удар, а затем на помощь ей подойдут российские войска. В частности, недавно сформированная 1-я танковая армия способна отбросить на исходные позиции любого противника.

Россия и Беларусь ежегодно проводят командно-штабные учения. Москва и Минск совместно формируют и размещают оборонный заказ, объединяют систему технического обеспечения войск, проводят взаимозависимую оборонную политику, координируют усилия в области военного строительства. Российская "оборонка" значительно мощнее белорусской, однако Москва практически полностью зависит от Минска в производстве и поставке шасси для мобильных комплексов "Тополь-М", ОТРК "Искандер", ЗРК С-300 и С-400, РСЗО "Ураган".

Соглашение позволяет сократить сроки восстановления вооружения и военной техники вооруженных сил РФ и РБ, входящих в состав региональной группировки войск, что даст толчок дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества двух стран. После завершения программы перевооружения российской армии Беларусь сразу получит все самое современное оружие. Этот военный союз лишает НАТО малейшей надежды на установление военно-политического контроля над территорией Беларуси. И заявления Брюсселя в адрес Минска становятся менее жесткими.

А "экспертам", которые пишут мрачную мифологию XXI века, прогнозируя бесконтрольный ввод российских войск в РБ и бессрочную российскую оккупацию ряда восточноевропейских стран, напомним: соглашение заключено на 5 лет и может автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не пожелает прекратить действие договоренностей. В противном случае — вооружение и военная техника, временно перемещенные с территории РФ на территорию РБ (или наоборот), будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации.

Россия всегда играет честно, тем более что все козыри у нее на руках.