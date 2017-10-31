Рецепт 3214: как избежать неуставных отношений в армии

Главный специалист по социально-психологической деятельности управления идеологической работы ГУК ВВ майор Оксана Гречная рассказала, как происходит психологический отбор: "Психологи работают с призывниками, выявляя их нравственное соответствие службе во внутренних войсках. Изучаются личные дела ребят, отзывы из учебного заведения, ОВД, проводятся личные беседы не только с призывниками, но и с их родственниками, по возможности — с учителями и бывшими работодателями. Собирается полная характеристика молодого человека, чтобы уже на этом этапе выявить призывника с социально-психологическими отклонениями, которые потом будут мешать в прохождении службы".

День в спецназе: от подъема до отбоя>>

Следующий этап — подготовка к принятию пополнения в подразделениях. Отбираются сержанты и офицеры, которые будут работать на учебном сборе. Психологи обучают их методике выявления лиц, склонных к дезадаптации, и умению замечать ее признаки, чтобы своевременно оказать необходимую помощь и поддержку.

Уже во время службы во внутренних войсках проводится серьезная работа по профилактике неуставных отношений. Сейчас в каждом соединении есть психологическая служба. В тесном взаимодействии с офицерами подразделений психологи занимаются общей психологической профилактикой суицидов, девиантного поведения и нарушений уставных взаимоотношений. Управлением идеологической работы ГУК ВВ разработана "Система работы по предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений, во внутренних войсках МВД Республики Беларусь".

"Проходит обучение офицеров всех категорий и сержантов формам и методам работы как с точки зрения профилактики неуставных взаимоотношений, так с точки зрения обучения вопросам военной психологии и педагогики", — отметила Оксана Гречная.

По ее словам, во всех частях регулярно проводится анонимное анкетирование, цель которого — изучить реальное положение дел в подразделении: психологический климат, проблемные вопросы личного состава. Традиционно с каждым призывом, отслужившим установленные сроки службы, перед увольнением в запас также проводят анонимный опрос по тем проблемам, которые были во время их службы.

"Психологи регулярно общаются с родственниками и друзьями солдат во время их визитов в воинскую часть. Также у военнослужащих и их родственников есть все необходимые номера телефонов — психолога, офицеров подразделения, командования части, "телефон доверия", по которым они могут обратиться в случае необходимости. Практикуется отправка писем родителям: прямо с учебного сбора в семьи рассылаются письма с рассказом о специфике службы в той воинской части, куда был призван их сын, сообщаются в обязательном порядке ФИО и номера телефонов непосредственных командиров и, как выше говорилось, все необходимые номера телефонов, куда можно обратиться за помощью. Командование, командир бригады постоянно общается с родителями", — подчеркнула главный специалист по социально-психологической деятельности.

Еще один этап профилактики неуставных отношений — постоянный контроль. Он происходит непосредственно в подразделении. Во время утреннего осмотра и вечерней поверки солдат пересчитывают и проводят их физический осмотр. В специальном журнале фиксируется каждый синяк, командир роты выясняет, как он появился. Кроме того, несколько раз в день сержанты проверяют присутствие военнослужащих в роте. Случаев ухода в "самоволку" в воинской части 3214 уже очень давно не бывало.

Все подразделения во внутренних войсках оборудованы системой видеонаблюдения, обычно в роте располагают от одной до трех камер. В 8-й роте камера держит под контролем пост дневального, выход из расположения и комнату хранения оружия и спецсредств. Видео с этой камеры выведено на монитор дежурного по воинской части. Видеокамеры — это система контроля, в первую очередь, за распорядком дня и за личным составом, один из элементов профилактики нарушения уставных правил взаимоотношений.



© Sputnik / Виктор Толочко Минобороны проверяет воинские части, где были факты дедовщины

Некоторыми тонкостями правильной организации службы также поделился командир 3-го батальона специального назначения войсковой части 3214 подполковник Игорь Рашевский во время батальонного развода: "Во-первых, мы постоянно говорим солдатам, что нужно заниматься боевой подготовкой, потому что наша бригада — боевая, выполняет различные боевые задачи. Во-вторых, мы каждый день напоминаем обо всех случаях нарушения уставных правил взаимоотношений, которые произошли в других частях, и, в том числе, о случае, произошедшем у нас. Когда людей в тюрьму посадили. Мы нацеливаем солдат на то, что такого у нас быть не должно. Потому что когда солдат устанавливает неуставные взаимоотношения, он не может быть уверен, что товарищ его спасет, поможет ему в трудную минуту при выполнении какой-либо задачи".

По его словам, положительную роль также играет то, что офицеры части постоянно поддерживают связь с родителями. "Каждый командир взвода, командир роты общается с родителями, я сам обзваниваю матерей солдат разного призыва, уточняю, как у них дела. Если есть проблемы, то они и сами нам звонят, поскольку есть все необходимые номера телефонов: командира роты, командира батальона, телефон доверия и психолога. И мы сразу же решаем проблему на месте", — подчеркнул Игорь Рашевский.



© Sputnik / Ирина Петрович Командир 3-го батальона специального назначения войсковой части 3214 подполковник Игорь Рашевский

Все эти средства в борьбе с дедовщиной, безусловно, действенны и хороши. Но один день в спецназе показал, что не это главное. Главное, что как бы ни было тяжело, сослуживцы всегда подставят плечо и поддержат тебя. Дружеская атмосфера и командный дух — вот лучший рецепт профилактики неуставных отношений.

Совет призывникам и их родителям

В связи с последними печальными событиями в воинских частях родители боятся отпускать сыновей на службу. Но это неконструктивный подход, и он только усложняет адаптацию самому призывнику. Как действовать солдатам и их родителям, чтобы уменьшить и облегчить период адаптации, рассказала главный специалист по социально-психологической деятельности управления идеологической работы ГУК ВВ майор Оксана Гречная.



© Sputnik / Виктор Толочко Мама призывника: командиры попросили звонить в любое время

"Чтобы избежать проблем в армии и конфликтных ситуаций, солдат должен всегда оставаться человеком. Также я посоветовала бы не строить иллюзий, фантазий о службе, потому что реальность всегда отличается от этого: если молодой человек приходит с пониманием, что армия — это как в фильме, с постоянной физической подготовкой и возможностью стать "крутым" военным, то, сталкиваясь с большим количеством теории, строевой подготовки, он разочаровывается. Я бы посоветовала принимать реальность, как она есть: смотреть, вникать и видеть, слушать и слышать, и по совести пробовать, делать, учиться. Тогда все будет нормально", — пояснила она.

Оксана Гречная отметила, что родители для начала должны признать, что напуганы, но не "заражать" своим страхом призывников. "Хочется посоветовать родителям, чтобы они с одной стороны растили мужчину, готового к преодолению своего "не хочу", обладающего навыками элементарного самообслуживания (многие никогда не держали в руках иголку и не стирали своих вещей), с другой стороны — отпускали своих детей, доверяли им, давали возможность повзрослеть. Армия — это место, где мальчик становится мужчиной, начинает самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому, как бы ни было страшно, родителям необходимо отпустить "своего ребенка" от себя во взрослую самостоятельную жизнь и не усугублять волнение, которое у призывника и так присутствует, не добавлять ему родительской тревоги, а выразить уверенность, что вы в него верите и у него все получится! А если будет необходимость — всегда придете на помощь и поддержите", — подытожила психолог.