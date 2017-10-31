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Католики отмечают День всех святых: молятся об умерших предках

01.11.2017 09:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Тысячи верующих придут сегодня в костелы, чтобы помолиться за души усопших предков и зажечь поминальные свечи, сообщили Sputnik в среду в Римско-католической церкви Беларуси.

1 ноября, согласно католическому календарю отмечается День всех святых.

"В этот день верующие утром участвуют в литургии, зажигают много свечей, а потом идут на кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих близких", — рассказали священнослужители.

По их словам, 2 ноября наступает основной поминальный день — Дзяды.

"На Дзяды также принято посещать кладбища и особым образом молиться за усопших", — сказали в РКЦ Беларуси.

Поминальная октава

У католиков с 1 по 8 ноября особые поминальные дни, они называются октава поминовения всех усопших. В эти дни священники молятся особым способом, в том числе на кладбищах.

Кроме этого, по словам собеседников агентства, в эти дни верующим дается возможность получить полное отпущение грехов.

"Для того, чтобы получить индульгенцию, нужно исповедаться, причаститься, помолиться и посетить могилы усопших предков", — сказали священнослужители.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 по 8 ноября католические священники будут особым способом молиться за умерших и отпускать грехи живым.

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