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Транзит товаров через границу Беларуси увеличился на четверть

01.11.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Транзит товаров через границу Беларуси увеличился на четверть

Объем транзитных товаров, перевозимых через границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Так, за девять месяцев  2017 года  по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, увеличился на 23%: железнодорожным транспортом - на 26%,  автотранспортом - на 16%.

Данные цифры свидетельствует о повышении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров.  

 
 
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Объем транзитных товаров, перевозимых через границу ЕАЭС в Беларуси, увеличился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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