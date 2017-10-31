Причины повреждения газопровода в Крыму изучает антитеррористическая комиссия





Как сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК) прорабатываются все версии случившегося, в том числе и версия подрыва.

"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", — говорится в сообщении НАК.

Без газа вследствие аварии осталось около 1,2 тысячи жителей некоторых крымских сел: в том числе, Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все — в районе Алушты).

Властями Крыма создан оперативный штаб, который возглавил министр топлива и энергетики Вадим Белик. На месте работают экстренные службы.

Планируется, что нарушенное газоснабжение в течение сегодняшнего дня будет восстановлено в течение 72 часов.

"Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня", — заявил глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Как сообщили в НАК, прорабатываются все возможные версии, в том числе версия подрыва.

Напомним, что в октябре Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста предполагаемому агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадию Лимешко, подозреваемому в подготовке диверсий в юго-восточном Крыму, сообщает SPUTNIK .

По данным ФСБ, Лимешко должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко провокацией.

Кроме того в 2016 году были арестованы несколько фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму, включая капитана второго ранга Глеба Шаблия, который, использовав легенду бизнесмена, и полковника Главного управления разведки Украины Алексея Стогния, прикрытием для его основной деятельности в Крыму служил магазин канцелярских товаров в Севастополе.