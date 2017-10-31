Хэллоуин: праздник смерти и веселья

Этот праздник отмечают на всех континентах. Где-то это исконная традиция, связанная с определенными ритуалами и образами, а где-то — неформальное костюмированное празднество, безумное веселье и "ужасное" шоу.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как отпраздновали Хэллоуин в мире.