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Хэллоуин: праздник смерти и веселья

01.11.2017 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Этот праздник отмечают на всех континентах. Где-то это исконная традиция, связанная с определенными ритуалами и образами, а где-то — неформальное костюмированное празднество, безумное веселье и "ужасное" шоу.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как отпраздновали Хэллоуин в мире.

 
 
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Хэллоуин, День мертвых, Самайн, канун Дня Всех Святых - у этого древнего праздника множество названий, но смысл один - почитание умерших.

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