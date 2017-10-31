Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Гродно – инспекторы подали знак остановиться водителю Hyundai, однако тот проигнорировал требование правоохранителя и увеличил скорость.



© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Микроавтобус врезался в грузовик под Оршей, пострадал водитель буса

Экипаж начал преследование, на выезде из областного центра автомобиль нарушителя врезался в дорожный знак и перевернулся . Водитель самостоятельно выбрался из разбитой машины и был задержан.

Нарушителем оказался 17-летний парень, который взял у отца машину для того, чтобы прокатиться. Увидев сотрудников ГАИ, подававших знак об остановке, он решил скрыться от них. Как отметили в Госавтоинспекции Гродно, молодой человек отделался царапинами, а вот автомобиль получил очень сильные повреждения.