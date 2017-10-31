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ГАИ показала, как задерживали "поймавшего уши" несовершеннолетнего
01.11.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Гродно – инспекторы подали знак остановиться водителю Hyundai, однако тот проигнорировал требование правоохранителя и увеличил скорость.
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Экипаж начал преследование, на выезде из областного центра автомобиль нарушителя
Нарушителем оказался 17-летний парень, который взял у отца машину для того, чтобы прокатиться. Увидев сотрудников ГАИ, подававших знак об остановке, он решил скрыться от них. Как отметили в Госавтоинспекции Гродно, молодой человек отделался царапинами, а вот автомобиль получил очень сильные повреждения.
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