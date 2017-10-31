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ГАИ показала, как задерживали "поймавшего уши" несовершеннолетнего

01.11.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Гродно – инспекторы подали знак остановиться водителю Hyundai, однако тот проигнорировал требование правоохранителя и увеличил скорость.

ГАИ показала, как задерживали "поймавшего уши" несовершеннолетнего
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Микроавтобус врезался в грузовик под Оршей, пострадал водитель буса

Экипаж начал преследование, на выезде из областного центра автомобиль нарушителя врезался в дорожный знак и перевернулся. Водитель самостоятельно выбрался из разбитой машины и был задержан.

Нарушителем оказался 17-летний парень, который взял у отца машину для того, чтобы прокатиться. Увидев сотрудников ГАИ, подававших знак об остановке, он решил скрыться от них. Как отметили в Госавтоинспекции Гродно, молодой человек отделался царапинами, а вот автомобиль получил очень сильные повреждения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Бесправник, которому недавно исполнилось 17, перевернулся на отцовской машине под Гродно. Экипаж ГАИ снял на регистратор, как нарушитель выбирался из искореженной...

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