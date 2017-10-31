ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ешь авокадо, яблоки жуй: 5 фактов о веганах

01.11.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Веганство или веганизм сегодня становится все более популярным образом жизни. По статистике только в США веганами считают себя 1,62 миллиона человек. Большинство из них придерживаются веганства из-за состояния здоровья.

Также многие предпочитаю быть веганами по этическим или психологическим причинам, а некоторые люди — чтобы противостоять загрязнению окружающей среды и беречь экологию. 

Существует заблуждение, что вегетаринство и веганство – это одно и то же. Тем не менее между этими понятиями существует разница, хотя оба направления преследуют одинаковые цели.  

В Международный день вегана Sputnik собрал пять фактов о веганизме.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день вегана во всем мире ежегодно отмечается 1 ноября.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Помогаем с выбором: плюсы и минусы популярных мясорубок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика