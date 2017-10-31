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Ешь авокадо, яблоки жуй: 5 фактов о веганах
01.11.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Веганство или веганизм сегодня становится все более популярным образом жизни. По статистике только в США веганами считают себя 1,62 миллиона человек. Большинство из них придерживаются веганства из-за состояния здоровья.
Также многие предпочитаю быть веганами по этическим или психологическим причинам, а некоторые люди — чтобы противостоять загрязнению окружающей среды и беречь экологию.
Существует заблуждение, что вегетаринство и веганство – это одно и то же. Тем не менее между этими понятиями существует разница, хотя оба направления преследуют одинаковые цели.
В Международный день вегана Sputnik собрал пять фактов о веганизме.
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Международный день вегана во всем мире ежегодно отмечается 1 ноября.
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