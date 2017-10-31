Ешь авокадо, яблоки жуй: 5 фактов о веганах

Веганство или веганизм сегодня становится все более популярным образом жизни. По статистике только в США веганами считают себя 1,62 миллиона человек. Большинство из них придерживаются веганства из-за состояния здоровья.

Также многие предпочитаю быть веганами по этическим или психологическим причинам, а некоторые люди — чтобы противостоять загрязнению окружающей среды и беречь экологию.

Существует заблуждение, что вегетаринство и веганство – это одно и то же. Тем не менее между этими понятиями существует разница, хотя оба направления преследуют одинаковые цели.

В Международный день вегана Sputnik собрал пять фактов о веганизме.