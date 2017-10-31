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В Беларуси введут административную ответственность за незаконные суммы за ЖКУ

01.11.2017 11:50 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси введут административную ответственность за незаконные суммы за ЖКУ

В Беларуси планируется ввести ответственность за включение в жировки платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения с потребителями договоров на их оказание.

Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях" уже принят в первом чтении.

В процессе подготовки ко второму Администрация Президента предложила включить в одну из статей КоАП ответственность за выставление платы за основные услуги, которая превышает их реально оказанный объем.

Депутат напомнила об еще одной новации законопроекта - ответственности за включение в жировки платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения с потребителями договоров на их оказание.

Наталья Гуйвик пояснила, что и в том, и в другом случае на первый раз допустившему нарушение работнику будет выноситься представление. Наказывать будут за повторное нарушение, сообщает БЕЛТА.

"Норма в случае ее принятия будет носить прежде всего профилактический характер. Должностные лица будут знать, что если они где-то что-то "нахимичат", то предусмотрена ответственность", - отметила она.

Законопроект, разработанный Постоянной комиссией по законодательству, планируется рассмотреть во втором чтении на осенней сессии. Как сообщалось, документ предусматривает также административную ответственность за умышленное незаконное разглашение персональных данных из регистра населения лицом, которому они известны в силу служебного положения.
 

 
 
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В Беларуси планируется ввести ответственность за включение в жировки платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения с потребителями...

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