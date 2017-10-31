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Хлобустов: любого потенциального террориста невозможно поймать за руку
01.11.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Подозреваемый в совершении
© REUTERS/ Andrew Kelly
Как ранее сообщал Sputnik, атака в Нью-Йорке произошла накануне, 31 октября. Водитель пикапа выехал на велодорожку, где начал сбивать прохожих, после чего врезался в школьный автобус. Власти США уже признали атаку на мирных граждан терактом. В результате погибли восемь человек, еще как минимум 12 пострадали.
После 11 сентября 2001 года США вследствие предпринятых мер обеспечения внутренней безопасности практически не имели масштабных террористических актов. Масштабы атак, совершаемых в США, последние 15-16 лет были несопоставимы с теми, которые происходили в других странах, отметил в беседе на
"Несмотря на это, мы видим, что тактика террористов распространяется по всему миру и, казалось бы, абсолютно мирные средства, не предназначенные для уничтожения людей, в частности, транспортные средства уже на протяжении нескольких лет входят в арсенал терроризма. Самое тревожное то, что в террористическую деятельность вовлекаются не какие-то отморозки, которые проходят специальную подготовку. Теперь это происходит методом дистанционного пропагандистского воздействия через те же социальные сети, религиозную пропаганду. Люди, интегрированные в общество, занимают антисоциальную позицию и совершают акт, осуждаемый всеми религиями мира", — отметил Хлобустов.
Надо отдавать себе отчет в том, что каждого потенциального террориста невозможно схватить за руку, резюмировал собеседник Sputnik.
Комментарий эксперта Фонда национальной и международной безопасности РФ, историка спецслужб, члена общества изучения истории спецслужб Олега Хлобустова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Историк российских спецслужб Олег Хлобустов прокомментировал Sputnik теракт, совершенный в Нью-Йорке уроженцем Узбекистана, в результате которого погибли 8 мирных...
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