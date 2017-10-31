Хлобустов: любого потенциального террориста невозможно поймать за руку /

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке, жертвами которого стали 8 человек , оставил в пикапе записку на английском языке. В тексте говорится, что атака на прохожих совершена во имя "Исламского государства" — террористической организации, запрещенной во многих странах мира. Местные правоохранительные органы назвали телеканалу CNN имя подозреваемого в теракте, это уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Хабибуллаевич.

Как ранее сообщал Sputnik, атака в Нью-Йорке произошла накануне, 31 октября. Водитель пикапа выехал на велодорожку, где начал сбивать прохожих, после чего врезался в школьный автобус. Власти США уже признали атаку на мирных граждан терактом. В результате погибли восемь человек, еще как минимум 12 пострадали.

После 11 сентября 2001 года США вследствие предпринятых мер обеспечения внутренней безопасности практически не имели масштабных террористических актов. Масштабы атак, совершаемых в США, последние 15-16 лет были несопоставимы с теми, которые происходили в других странах, отметил в беседе на радио Sputnik эксперт Фонда национальной и международной безопасности РФ, историк спецслужб, член общества изучения истории спецслужб Олег Хлобустов.

"Несмотря на это, мы видим, что тактика террористов распространяется по всему миру и, казалось бы, абсолютно мирные средства, не предназначенные для уничтожения людей, в частности, транспортные средства уже на протяжении нескольких лет входят в арсенал терроризма. Самое тревожное то, что в террористическую деятельность вовлекаются не какие-то отморозки, которые проходят специальную подготовку. Теперь это происходит методом дистанционного пропагандистского воздействия через те же социальные сети, религиозную пропаганду. Люди, интегрированные в общество, занимают антисоциальную позицию и совершают акт, осуждаемый всеми религиями мира", — отметил Хлобустов.

Надо отдавать себе отчет в том, что каждого потенциального террориста невозможно схватить за руку, резюмировал собеседник Sputnik.

Комментарий эксперта Фонда национальной и международной безопасности РФ, историка спецслужб, члена общества изучения истории спецслужб Олега Хлобустова слушайте на радио Sputnik Беларусь.