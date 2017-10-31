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МИД: Беларусь заинтересована в присоединении к ВТО

01.11.2017 12:18 — Разное | Ежедневник  
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МИД: Беларусь заинтересована в присоединении к ВТО

Во время встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с представителями делегации ВТО, глава ведомства выразил заинтересованность страны стать полноправным членом организации.

В Минске 1 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея c председателем рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Кемалем Маденоглу и руководителем Департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава, сообщает БЕЛТА.

"Во время встречи глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом организации, проделанной в этом направлении работе, а также выдвинул ряд предложений о дальнейших шагах по взаимодействию Беларуси с Секретариатом и членами ВТО", - заявили в МИД.

Владимир Макей также поделился с членами делегации видением роли и возможностей Беларуси в многосторонней торговой системе. Состоялся обмен мнениями о повышении эффективности работы по продвижению национальных интересов Беларуси с учетом участия нашей страны в интеграционных объединениях в контексте присоединения к ВТО, а также инициатив зарубежных партнеров, участвующих в переговорах.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки визита белорусской делегации в Буэнос-Айрес (Аргентина) для участия в 11-й Министерской конференции ВТО.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с представителями делегации ВТО, глава ведомства выразил заинтересованность страны стать...

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