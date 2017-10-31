Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома в ноябре продолжает популярную у минчан акцию "День скидок".

В этом месяце столичные торговые организации проявили небывалую активность и выдумку. Так, один из крупных универмагов предлагает 7 ноября максимальные скидки тем, кто придет за покупками в красном. Отмечает крупными скидками свой день рождения крупнейший универмаг столицы — ГУМ. Не остался незамеченным и всемирный день распродаж "Черная пятница", 24 ноября магазины одного из торговых центров предложат скидки до 70 процентов.

Чтобы не запутаться в обилии предложений и выбрать наиболее удачное место и время для покупок в минских универмагах – воспользуйтесь инфографикой Sputnik.