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Календарь акции "День скидок" в универмагах Минска: ноябрь-2017

01.11.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома в ноябре продолжает популярную у минчан акцию "День скидок".

В этом месяце столичные торговые организации проявили небывалую активность и выдумку. Так, один из крупных универмагов предлагает 7 ноября максимальные скидки тем, кто придет за покупками в красном. Отмечает крупными скидками свой день рождения крупнейший универмаг столицы — ГУМ. Не остался незамеченным и всемирный день распродаж "Черная пятница", 24 ноября магазины одного из торговых центров предложат скидки до 70 процентов.

Чтобы не запутаться в обилии предложений и выбрать наиболее удачное место и время для покупок в минских универмагах – воспользуйтесь инфографикой Sputnik.

 
 
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома в ноябре продолжает популярную у минчан акцию "День скидок". В этом месяце столичные торговые...

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