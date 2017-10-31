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Бурдейко: систему "все включено" могут отменить только хозяева отелей

01.11.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С инициативой об отмене популярной у туристов системы "все включено" на турецких курортах и в системах отелей выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен. По его мнению, отмена системы поспособствует тому, что туристы будут меньше находиться в отелях и больше внимания уделять достопримечательностям и шопингу.

Бурдейко: систему "все включено" могут отменить только хозяева отелей
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Турция может отменить в отелях систему "все включено"

Заместитель директора белорусского туроператора "Аэробелсервис" Александр Бурдейко в беседе на радио Sputnik Беларусь отметил, что систему "все включено" невозможно отменить одним заявлением, это решение могут принять только владельцы курортов исходя из собственной выгоды.

"Я думаю, от этой системы Турция отказаться не может, потому что невозможно запретить отелям вводить какую-то систему питания или как-то навязать. То есть каждый отель или цепочка отелей, их владелец будет принимать это решение самостоятельно", — сказал Бурдейко.  

Кроме того, по словам собеседника, цены на следующий сезон туроператорами уже получены, и в них все осталось так, как и было раньше. Система "все включено" работает, и очень активно.

Бурдейко: систему "все включено" могут отменить только хозяева отелей
© Sputnik/
Что должен знать турист, чтобы избежать проблем на отдыхе

"То, что не развивается туризм, почему так мало ездят на экскурсии, как я понимаю, в этом основная проблема. Это не потому, что "все включено" работает. А скорее потому, что Турция — страна стопроцентных возвратов, то есть практически одни и те же люди ездят в Турцию каждый год, а некоторые и по два раза. Естественно, за столько лет посещений, например, человек 10 лет в Турцию ездит, он уже увидел все экскурсии, какие только можно там придумать. В этом и есть основная проблема", — резюмировал собеседник.

Беседу с заместителем директора белорусского туроператора "Аэробелсервис" Александром Бурдейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Решение об отмене системы "все включено" в Турции могут принять сообща или по-отдельности владельцы отелей, но не страна в целом, считает заместитель директора...

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