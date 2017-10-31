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ГАИ о ДТП под Оршей: водитель микроавтобуса не заметил фуру на обочине
01.11.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП случилось в районе 10 часов вечера 31 октября на трассе Брест-Минск-граница Российской Федерации. 26-летний житель Лидского района управлял микроавтобусом Fiat Dukato. На 578-м километре дороги возле деревни Коробищи
"В результате столкновения водителя Fiat Dukato зажало в салоне. Его доставали сотрудники МЧС в течение 30 минут, используя специальные устройства — гидравлический пресс и ножницы. У пострадавшего водителя взяты биоанализы", — рассказал Казючиц.
В бессознательном состоянии пострадавший был доставлен в Оршанскую центральную больницу. Водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц рассказал радио Sputnik Беларусь подробности аварии под Оршей: водителя...
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