ДТП случилось в районе 10 часов вечера 31 октября на трассе Брест-Минск-граница Российской Федерации. 26-летний житель Лидского района управлял микроавтобусом Fiat Dukato. На 578-м километре дороги возле деревни Коробищи водитель по неизвестной причине не заметил стоящий по правой обочине по ходу движения автопоезд Scania и врезался в него.

"В результате столкновения водителя Fiat Dukato зажало в салоне. Его доставали сотрудники МЧС в течение 30 минут, используя специальные устройства — гидравлический пресс и ножницы. У пострадавшего водителя взяты биоанализы", — рассказал Казючиц.

ГАИ о ДТП под Оршей: водитель микроавтобуса не заметил фуру на обочине /

В бессознательном состоянии пострадавший был доставлен в Оршанскую центральную больницу. Водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.