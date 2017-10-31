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Сотрудники агентства по госрегистрации подделывали документы за отдельную плату

01.11.2017 14:25 — Разное | Ежедневник  
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Сотрудники агентства по госрегистрации подделывали документы за отдельную плату

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Установлены дополнительные эпизоды и фигуранты уголовного дела.

40-летняя минчанка обвиняется во взяточничестве, подделке и внесении заведомо ложных сведений в документы в сфере государственной регистрации недвижимости. По данным следствия, сотрудник агентства за внесение заведомо ложных сведений и записей в технический паспорт на объект недвижимости (в одном случае это было офисное помещение, и жилое помещение – в другом) и первоочередное их оформление, получила взятки в размере не менее 100 долларов США за каждый документ.

Во всех случаях денежные средства передавались с целью разрешения вопроса перепланировки, произведенной в нарушение установленного порядка.

При обследовании объектов недвижимости выявлялись нарушения, которые умышленно не отражались в техническом паспорте. Таким образом сведения, внесенные в технические паспорта не соответствовали фактическому состоянию объектов недвижимого имущества.

Действия должностного квалифицированы как служебный подлог. Кроме того, обвиняемая пыталась передать взятку вышестоящему руководителю вышеуказанного предприятия за благоприятное решение вопроса, входившего в его компетенцию. Однако взятка была отвергнута руководителем. 

Перед судом предстанет и 45-летняя женщина, которая осуществляла посредничество в передаче материальных ценностей работнице агентства, подделывала официальные документы, а также мошенническим путем завладевала денежными средствами. 

Кроме того, следствием установлен эпизод подделки официального документа, предоставляющего право осуществления государственной регистрации изменения объекта недвижимости и минчанкой, 1972 года рождения, начальником отдела по технической инвентаризации №4 Минского агентства. Обвиняемая, находясь в отпуске по временной нетрудоспособности, выполнила оттиск печати предприятия на техническом паспорте помещения с внесенными ложными сведениями, изготовив таким образом заведомо подложный официальный документ. 

В даче взятки обвиняется и само заинтересованное лицо – 34-летняя женщина. Именно ей требовался в пользование подложный документ, ради которого она через посредника передавала взятку должностным лицам, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе следствия был проведен ряд экспертиз – почерковедческих, технических и судебно-психиатрических, а также комплекс необходимых процессуальных действий – опознания, допросы, очные ставки. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Также следствием выявлены причины и условия совершения преступления, выразившиеся в нарушении требований антикоррупционного законодательства и должностных обязанностей сотрудниками городского агентства, в связи с чем подготовлено и внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.


 

 
 
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