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ГАИ: лихача, сбившего столб и ограду школы, ранее уже лишали прав
01.11.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Кадры, достойные голливудского блокбастера, наблюдали в ночь на 1 ноября инспекторы ГАИ в Гродно. Все началось около 2.30 ночи, когда на улице Давыда Городенского
"На Т-образном перекрестке улиц Гагарина и Мира водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил осветительную опору и ударился в ограждение школы. По стечению обстоятельств, сбитый столб упал на уже остановившуюся служебную машину. Хонда получила серьезные технические повреждения", — рассказал Фатыхов.
Нарушителем оказался 32-летний местный житель. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. К тому же он только месяц назад смог вернуть свои права после очередного взыскания. В его крови содержание алкоголя превышало допустимую норму в пять раз. Теперь ему грозит новое лишение прав сроком до 5 лет и немалый штраф — до 2300 рублей.
Комментарий инспектора отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея Фатыхова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Подробности ночной погони по улицам Гродно, во время которой сбитый пьяным нарушителем столб упал на автомобиль Госавтоинспекции, на радио Sputnik Беларусь рассказал...
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