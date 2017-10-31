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ГАИ: лихача, сбившего столб и ограду школы, ранее уже лишали прав

01.11.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кадры, достойные голливудского блокбастера, наблюдали в ночь на 1 ноября инспекторы ГАИ в Гродно. Все началось около 2.30 ночи, когда на улице Давыда Городенского водитель автомобиля Хонда CR-V проигнорировал требование сотрудника ГАИ об остановке. Манера вождения нарушителя позволяла предположить, что он нетрезв. Было принято решение о преследовании.

"На Т-образном перекрестке улиц Гагарина и Мира водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил осветительную опору и ударился в ограждение школы. По стечению обстоятельств, сбитый столб упал на уже остановившуюся служебную машину. Хонда получила серьезные технические повреждения", — рассказал Фатыхов. 

Нарушителем оказался 32-летний местный житель. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. К тому же он только месяц назад смог вернуть свои права после очередного взыскания. В его крови содержание алкоголя превышало допустимую норму в пять раз. Теперь ему грозит новое лишение прав сроком до 5 лет и немалый штраф — до 2300 рублей.

Комментарий инспектора отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея Фатыхова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подробности ночной погони по улицам Гродно, во время которой сбитый пьяным нарушителем столб упал на автомобиль Госавтоинспекции, на радио Sputnik Беларусь рассказал...

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