Опубликованы кадры задержания террориста в Манхэттене

Теракт произошел в минувший вторник. Грузовик выехал на велодорожку, сбил несколько велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел их грузовика с пейнтбольным пистолетом, его ранили подоспевшие полицейские .

Жертвами теракта стали восемь человек, более десяти получили ранения. Полиция выяснила, что 29-летний Саипов приехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту, одно время он работал в Штатах водителем сервиса такси Uber.

Президент США Дональд Трамп уже выступил с критикой Диверсификационной лотереи Green Card, дающей право победителям легально переехать, жить и работать в США.