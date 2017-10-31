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Опубликованы кадры задержания террориста в Манхэттене
01.11.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Теракт произошел в минувший вторник. Грузовик выехал на велодорожку, сбил несколько велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел их грузовика с пейнтбольным пистолетом,
© Инфографика
Жертвами теракта стали восемь человек, более десяти получили ранения. Полиция выяснила, что 29-летний Саипов приехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту, одно время он работал в Штатах водителем сервиса такси Uber.
Президент США Дональд Трамп уже выступил с критикой Диверсификационной лотереи Green Card, дающей право победителям легально переехать, жить и работать в США.
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Уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов задержан по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке. Смотрите на видео, как задерживали злоумышленника.
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