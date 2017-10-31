|
Ативистка Femen устроила поджег возле магазина Roshen
01.11.2017 15:42 — Разное | Ежедневник
Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.
Активистка скандально известного движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве, требуя объявить импичмент президенту.
Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Инцидент произошел вечером 31 октября, накануне Хеллоуина, у магазина Roshen около станции метро "Арсенальная". Женщина с праздничным макияжем и надписью "Сладости или импичмент" на груди облила медведей бензином и подожгла их.
Полиция прибыла на место уже через 10 минут, сообщили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.
|
Архив (Разное)
Комментарии