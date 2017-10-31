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Ативистка Femen устроила поджег возле магазина Roshen

01.11.2017 15:42 — Разное | Ежедневник  
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Ативистка Femen устроила поджег возле магазина Roshen

Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.

Активистка скандально известного движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве, требуя объявить импичмент президенту.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел вечером 31 октября, накануне Хеллоуина, у магазина Roshen около станции метро "Арсенальная". Женщина с праздничным макияжем и надписью "Сладости или импичмент" на груди облила медведей бензином и подожгла их.

Полиция прибыла на место уже через 10 минут, сообщили РИА Новости.

 
 
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Накануне Хеллоуина активистка движения Femen в праздничном виде сожгла игрушки возле магазина Roshen в Киеве.

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