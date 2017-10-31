Каспржак: "Артек" от повреждений газопровода в Крыму не пострадал /

Вечером во вторник 31 октября на газораспределительной станции возле поселка Виноградное рядом с Алуштой было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. Позже в районе села Запрудное (Алушта) на южном берегу Крыма было выявлено повреждение газопровода среднего давления диаметром 270 мм. В настоящее время специалисты Национального антитеррористического комитета РФ изучают ситуацию, прорабатываются все версии, в том числе, и диверсия.

Генеральный директор международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак рассказал радио Sputnik Крым о том, как обеспечивается функционирование детского лагеря после выявленных повреждений на газопроводе.

"Мы уже закаленные участники на Южном берегу Крыма, и у нас все, как всегда, хорошо. У нас есть свет, у нас в корпусах тепло. В этом смысле нам очень повезло, потому что мы унаследовали советский принцип подготовки подобных объектов и, в целом, имеем возможности использовать разные котельные для обеспечения теплом, а разные котельные у нас подключены к разным газопроводам. Нас это спасает, в любой ситуации мы функционируем в полном объеме и обеспечиваем качество услуг, предоставляемых нашим центром детям", — рассказал Каспржак в беседе на радио Sputnik Крым .

Повреждения систем газопровода в Алуштинском регионе планируют устранить в течение дня 1 ноября. Пока без газа остаются около 2 тысяч абонентов на южном берегу Крыма.

В то же время стало известно, что при осмотре мест происшествий и возле поселка Виноградное, и поблизости от села Запрудное рядом с Алуштой специалисты обнаружили внешнее повреждение линий газопровода. На месте работает межведомственная комиссия, причины инцидента выясняются.

Комментарий генерального директора международного детского центра "Артек" Алексея Каспржака слушайте на радио Sputnik Беларусь.