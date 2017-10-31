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Владимира Некляева арестовали на 10 суток
01.11.2017 16:07 — Разное | Ежедневник
Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.
"Судья суда Ленинского района Минска наказала Владимира Некляева 10 сутками административного ареста", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".
Там отмечается, что в суде рассматривалось административное дело против политика по факту призыва на одном из сайтов к участию в несанкционированной уличной акции "Марш возмущенных белорусов", которая прошла в октябре, сообщили
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Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.
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