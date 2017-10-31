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Следственный комитет уточнил число задержанных и подозреваемых по делу о гибели Александра Коржича
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет уточнил число задержанных и подозреваемых по делу о гибели солдата Александра Коржича в Печах. Соответствующую информацию разместила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель СК Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них один офицер) находятся в статусе подозреваемых. Четверо подозреваемых ранее не задерживались, проинформировала Юлия Гончарова.
Как сообщалось, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.
В ходе расследования смерти солдата были возбуждены и соединены в одно производство
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет уточнил число задержанных и подозреваемых по делу о гибели солдата Александра Коржича в Печах. Соответствующую...
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