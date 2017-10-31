Следственный комитет уточнил число задержанных и подозреваемых по делу о гибели Александра Коржича

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет уточнил число задержанных и подозреваемых по делу о гибели солдата Александра Коржича в Печах. Соответствующую информацию разместила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель СК Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них один офицер) находятся в статусе подозреваемых. Четверо подозреваемых ранее не задерживались, проинформировала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.

В ходе расследования смерти солдата были возбуждены и соединены в одно производство 13 уголовных дел . Следствие разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа.-0-