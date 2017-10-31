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Кобяков: переговоры о вступлении в ВТО вышли на финишную прямую

01.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь придает большое значение нынешнему визиту делегации Всемирной торговой организации, которую возглавляет постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в ходе встречи, состоявшейся 1 ноября в Минске.

"Это очень важный сигнал внешним партнерам о готовности прилагать усилия по идентификации процессов вступления нашей страны в ВТО", — сказал Кобяков.

По словам белорусского премьера, в последнее время значительно возрос интерес к переговорам Беларуси по вступлению в ВТО со стороны международных организаций, таких, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Кобяков: переговоры о вступлении в ВТО вышли на финишную прямую
© Sputnik / Виктор Толочко
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"От имени правительства мы будем принимать все необходимые усилия для того, чтобы максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс по присоединению республики к ВТО", — отметил премьер.

Ранее, во время визита в Люксембург  состоялась встреча премьер-министра Беларуси с заместителем генерального директора ВТО, где Андрей Кобяков и Алан Вулф подтвердили намерение  завершить переговоры по вступлению в Беларуси в ВТО не позднее чем через два года.

"У руководства Всемирной торговой организации самый серьёзный настрой на то, чтобы мы в оптимальные сроки завершили переговорный процесс", — подчеркнул Кобяков.

На начало 2018 года запланировано проведение заседания рабочей группы, которая рассмотрит  обновленную редакцию доклада по вступлению Беларуси в ВТО.

Комментарий премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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