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Кобяков: переговоры о вступлении в ВТО вышли на финишную прямую
01.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь придает большое значение нынешнему
"Это очень важный сигнал внешним партнерам о готовности прилагать усилия по идентификации процессов вступления нашей страны в ВТО", — сказал Кобяков.
По словам белорусского премьера, в последнее время значительно возрос интерес к переговорам Беларуси по вступлению в ВТО со стороны международных организаций, таких, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
© Sputnik / Виктор Толочко
"От имени правительства мы будем принимать все необходимые усилия для того, чтобы максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс по присоединению республики к ВТО", — отметил премьер.
Ранее, во время визита в Люксембург состоялась встреча премьер-министра Беларуси с заместителем генерального директора ВТО, где Андрей Кобяков и Алан Вулф подтвердили намерение завершить переговоры по вступлению в Беларуси в ВТО не позднее чем через два года.
"У руководства Всемирной торговой организации самый серьёзный настрой на то, чтобы мы в оптимальные сроки завершили переговорный процесс", — подчеркнул Кобяков.
На начало 2018 года запланировано проведение заседания рабочей группы, которая рассмотрит обновленную редакцию доклада по вступлению Беларуси в ВТО.
Комментарий премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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