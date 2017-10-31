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Нумерологи назвали новую дату конца света

01.11.2017 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Нумерологи назвали новую дату конца света

В результате своих расчетов, нумеролог и уфолог Дэвид Мид пришел к выводу, что 19 ноября 2017 года Земля столкнется с Нибиру, в результате чего человечество прекратит свое существование.

Напомним, что в прошлый раз Мид раскрыл тайну пирамиды Хеопса, где ему открылось страшное -  конец света наступит 23 сентября 2017 года.  Видимо, что-то пошло не так, и нумероуфолог достал из рукава козырь - дату столкновения с Нибиру, сообщили Белновости.

Однако астрономы называют существование Нибиру вымыслом и просят не поддаваться панике. Миф о странствующей планете Нибиру появился в 70х годах прошлого века, и с тех пор не отпускает умы всевозможных фанатов апокалипсиса.

 
 
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В результате своих расчетов, нумеролог и уфолог Дэвид Мид пришел к выводу, что 19 ноября 2017 года Земля столкнется с Нибиру, в результате чего человечество прекратит...

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