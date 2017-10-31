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Опять Нибиру: нумерологи назвали новую дату конца света
01.11.2017 18:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Нумерологи рассчитали, что планета Нибиру приблизится к Земле уже в середине ноября, что приведет к спровоцированным гравитационными волнами катаклизмам, которые в свою очередь убьют все живое.
Ученые, которые ознакомились с очередной выдвинутой версией конца света, заявили, что серьезно относиться к свежей информации не стоит.
Это уже второй за осень предсказанный апокалипсис. Ранее американский эксперт в нумерологии
Напомним, всего с 2000 года было предсказано чуть более 30 концов света.
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Эксперты-энтузиасты пришли к выводу, что все человечество погибнет 19 ноября.
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