СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб

Соленюк: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб /

Трагедией обернулось желание детей поиграть "на стройке". В Могилеве в микрорайоне "Спутник" на Загородном шоссе примерно в 16.00 1 ноября сорвавшейся бетонной плитой перекрытия недостроенного частного жилого дома придавило двоих детей 2007 и 2008 года рождения .



© Фото: УСК по Могилевской области Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии

"Детей из-под плиты извлекли сотрудники МЧС. Один ребенок погиб, другой доставлен в реанимацию областной детской больницы. Дом строится, обычный, одноэтажный, но такое состояние, что подходить страшно", — рассказала Соленюк.

На месте работает группа следователей, действия которой координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Также выясняется, кто владельцы недостроенного объекта.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.