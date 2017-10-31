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СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб
01.11.2017 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагедией обернулось желание детей поиграть "на стройке". В Могилеве в микрорайоне "Спутник" на Загородном шоссе примерно в 16.00 1 ноября
© Фото: УСК по Могилевской области
"Детей из-под плиты извлекли сотрудники МЧС. Один ребенок погиб, другой доставлен в реанимацию областной детской больницы. Дом строится, обычный, одноэтажный, но такое состояние, что подходить страшно", — рассказала Соленюк.
На месте работает группа следователей, действия которой координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Также выясняется, кто владельцы недостроенного объекта.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк с места событий рассказала радио Sputnik Беларусь о трагедии на недостроенном частном объекте в...
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