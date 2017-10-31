ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб

01.11.2017 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Трагедией обернулось желание детей поиграть "на стройке". В Могилеве в микрорайоне "Спутник" на Загородном шоссе примерно в 16.00 1 ноября сорвавшейся бетонной плитой перекрытия недостроенного частного жилого дома придавило двоих детей 2007 и 2008 года рождения.

СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб
© Фото: УСК по Могилевской области
Трагедия в Могилеве: второй мальчик находится в тяжелом состоянии

"Детей из-под плиты извлекли сотрудники МЧС. Один ребенок погиб, другой доставлен в реанимацию областной детской больницы. Дом строится, обычный, одноэтажный, но такое состояние, что подходить страшно", — рассказала Соленюк.

На месте работает группа следователей, действия которой координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Также выясняется, кто владельцы недостроенного объекта.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк с места событий рассказала радио Sputnik Беларусь о трагедии на недостроенном частном объекте в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опять Нибиру: нумерологи назвали новую дату конца света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика