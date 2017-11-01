Беларусь завершает переговоры о вступлении в ВТО

Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», - заявил Андрей Кобяков на встрече с делегацией ВТО.

От имени правительства чиновник заявил, что Беларусь будет «принимать все необходимые усилия, чтобы максимально выгодно для нашей страны и оперативно завершить переговорный процесс по присоединению страны к ВТО».

Для продвижения процесса планируется воспользоваться площадкой главного мероприятия ВТО - 11-й министерской конференции, которая пройдет в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Там наша страна рассчитывает подписать протоколы о завершении переговоров по вступлению в ВТО с 2-3 членами организации, сообщает БелТА.

Председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при организации Кемаль Маденоглу считает, что в скором времени состоится вступление Беларуси в организацию. «Переговоры, которые прошли в последнее время, очень важны, чтобы завершить процесс вступления», - сказал Маденоглу.

Обе стороны подчеркнули: переговоры — на завершающей стадии.

О том, что Беларусь планирует стать полноправным членом Всемирной торговой организации, заявил сегодня и министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции СЕ , после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему.