ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь завершает переговоры о вступлении в ВТО

01.11.2017 16:23 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», - заявил Андрей Кобяков на встрече с делегацией ВТО.

От имени правительства чиновник заявил, что Беларусь будет «принимать все необходимые усилия, чтобы максимально выгодно для нашей страны и оперативно завершить переговорный процесс по присоединению страны к ВТО».

Для продвижения процесса планируется воспользоваться площадкой главного мероприятия ВТО - 11-й министерской конференции, которая пройдет в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Там наша страна рассчитывает подписать протоколы о завершении переговоров по вступлению в ВТО с 2-3 членами организации, сообщает БелТА.

Председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при организации Кемаль Маденоглу считает, что в скором времени состоится вступление Беларуси в организацию. «Переговоры, которые прошли в последнее время, очень важны, чтобы завершить процесс вступления», - сказал Маденоглу.

Обе стороны подчеркнули: переговоры — на завершающей стадии.

О том, что Беларусь планирует стать полноправным членом Всемирной торговой организации, заявил сегодня и министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции СЕ, после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему.

«Переговоры с ВТО уже идут настолько неприлично долго, что определить стадию, на которой они находятся сегодня, не представляется возможным (а может даже уже и не интересным)», - прокомментировал ранее БДГ возможную активизацию процесса вступления в ВТО Беларуси эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийская чемпионка из Германии женилась на подруге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика