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Беларусь завершает переговоры о вступлении в ВТО
Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», - заявил Андрей Кобяков на встрече с делегацией ВТО.
От имени правительства чиновник заявил, что Беларусь будет «принимать все необходимые усилия, чтобы максимально выгодно для нашей страны и оперативно завершить переговорный процесс по присоединению страны к ВТО».
Для продвижения процесса планируется воспользоваться площадкой главного мероприятия ВТО - 11-й министерской конференции, которая пройдет в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Там наша страна рассчитывает подписать протоколы о завершении переговоров по вступлению в ВТО с 2-3 членами организации,
Председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при организации Кемаль Маденоглу считает, что в скором времени состоится вступление Беларуси в организацию. «Переговоры, которые прошли в последнее время, очень важны, чтобы завершить процесс вступления», - сказал Маденоглу.
Обе стороны подчеркнули: переговоры — на завершающей стадии.
О том, что Беларусь планирует стать полноправным членом Всемирной торговой организации, заявил сегодня и министр иностранных дел Владимир Макей.
Напомним, Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были
«Переговоры с ВТО уже идут настолько неприлично долго, что определить стадию, на которой они находятся сегодня, не представляется возможным (а может даже уже и не интересным)», -
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Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию.
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