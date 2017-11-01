Виталий Коледа: Беларуси следует перестать использовать правоохранительные органы для выбивания долгов





В Беларуси получила широкое распространение практика привлечения правоохранительных органов к выбиванию долгов из контрагентов. Это негативно сказывается деловом климате страны и отпугивает потенциальных инвесторов.

Как заявил адвокат, кандидат юридических наук, Виталий Коледа, в Беларуси получила довольно широкое распространения практика, когда не только государственные, но и частные компании пытаются решить вопрос с дебиторской задолженностью при помощи правоохранительных органов. Они пишут заявления на должника в УБЭП, финансовую милицию, прокуратуру и запускают репрессивный механизм правоохранительной системы, которая в принципе не может объективно разобраться в хозяйственном споре.

В результате всегда возникает вопрос, почему правоохранительные органы встают на сторону одного субъекта хозяйствования, которые написал заявление, в ущерб интересам другого. При этом, если заявитель является государственным предприятием, то уже изначально должник ставится в ситуацию виновного лица.

"Между тем, ситуация не всегда однозначна и вопросы всегда есть как к кредитору, так и дебитору, - заявил Виталий Коледа. - тут не только дебитор плохой. Он плохой, потому что не платит. Но и кредитор тоже плохой, потому что он дал эти деньги, позволил себя обмануть".

По мнению эксперта, когда в такую ситуацию вмешиваются правоохранительные органы и задействуется уголовный кодекс, это наносит серьезный вред деловому климату страны. Услышав о такой ситуации, многие иностранные компании серьезно задумываются над вопросом, стоит ли им выходить на рынок, где хозяйственные споры разрешает не суд, а какой-нибудь капитан, который очень легко парализовать деятельность любой компании.

Между тем, в мировой практике, правоохранительные органы всегда держатся в стороне от хозяйственных споров субъектов хозяйствования, отправляя их решать свои вопросы в суд. При этом, например, в той же Литве есть четкий перечень признаков, которые говорят о том, что дебитор, например, ушел в преднамеренное банкротство, чтобы не платить по счетам. Если суд видит эти признаки в ходе рассмотрения спора, то именно судья и отправляет материалы в правоохранительные органы.

В Беларуси же, благодаря практике привлечения к решению хозяйственных споров правоохранительных органов, деловой климат в стране стал слишком криминализирован.

"Когда дело касается физических лиц, если кто-то обманывает бабушку, дедушку или не очень грамотного сельского жителя, то тут да, меры должны быть более беспощадные. А если коммерсант обманул коммерсанта, значит из них кто-то более плохой коммерсант. Тут разбирательство должно проходить без лишней криминализации", - считает Виталий Коледа.