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Плита перекрытия недостроенного дома упала на детей, один погиб

02.11.2017 02:33 — Разное | БДГ  
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Ребенок погиб под обрушившейся плитой перекрытия в Могилеве. Еще один мальчик в тяжелейшем состоянии госпитализирован.

«Следственно-оперативная сейчас работает на месте трагедии в Могилеве, где один ребенок погиб, а еще один в тяжелейшем состоянии госпитализирован. На месте передвижная криминалистическая лаборатория нашего ведомства. Предварительно обрушение плиты на недостроенном объекте», - сообщила в Facebook официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По словам, дети-школьники, 2007-2008 год рождения, играли втроем на стройке. В результате обрушения плиты пострадали двое, один погиб, а третий мальчик побежал звать на помощь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности).

Владелец недостроенного здания устанавливается.

Пострадавшего мальчика вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в еще машине, в приемном отделении больницы удалось восстановить сердечную деятельность. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщает БелТА.

«Ребенок находится пока в крайне тяжелом состоянии», - проинформировал главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско..  

 
Теги: Могилев
 
 
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Ребенок погиб под обрушившейся плитой перекрытия в Могилеве. Еще один мальчик в тяжелейшем состоянии госпитализирован.

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