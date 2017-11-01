Трамп потребовал закрыть лотерею Green Card

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении недавнего теракта на Манхэттене уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов попал в страну, выиграв в визовую лотерею.

«Мы ведем жесткую борьбу за введение системы иммиграции, основанной на критериях ценности, чтобы больше не было лотерейной системы, за которую выступают демократы. Мы должны быть намного жестче и умнее», - написал президент США в Twitter .

По мнению Трампа, разрешение на иммиграцию в США нужно выдавать только иностранцам, обладающим ценными для США профессиональными навыками.