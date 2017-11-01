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Трамп потребовал закрыть лотерею Green Card

02.11.2017 05:09 — Разное | БДГ  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении недавнего теракта на Манхэттене уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов попал в страну, выиграв в визовую лотерею.

«Мы ведем жесткую борьбу за введение системы иммиграции, основанной на критериях ценности, чтобы больше не было лотерейной системы, за которую выступают демократы. Мы должны быть намного жестче и умнее», - написал президент США в Twitter.

По мнению Трампа, разрешение на иммиграцию в США нужно выдавать только иностранцам, обладающим ценными для США профессиональными навыками.

Руководитель США и ранее критиковал Green Card. Он считает, что система устарела и не отвечает экономическим и гуманитарным интересам страны. Теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, еще более десяти получили ранения, стал поводом напомнить об этом. В совершении теракта подозревают уроженца Узбекистана.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении недавнего теракта на Манхэттене уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов попал в страну, выиграв в...

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