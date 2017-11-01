Исаев о рейтинге "Doing Business": Евросоюз заигрывает с Беларусью /

Потерю одной позиции по сравнению с минувшим годом для Беларуси эксперты предпринимательской сферы связывают с тем, что в ряде других стран реформы для бизнеса прошли более активно. В то же время среди стран-соседей Эстония сохранила за собой 12-е место, в то время как Литва поднялась на пять позиций — с 21-го места на 16-е.

Директор Института актуальной экономики РФ Никита Исаев прокомментировал радио Sputnik результат Беларуси в рейтинге "Doing Business 2018".



© Pixabay Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге Doing Business

"Предпринимательский сектор в Беларуси пока несерьезный объем имеет, Россия тоже двигает к огосударствлению экономики. Но с Беларусью сейчас заигрывает Евросоюз , который видит определенную отдаленность Беларуси от Российской Федерации и, соответственно, предлагает Беларуси иметь стабильно положение", — говорит Исаев.

Первое место в рейтинге "Doing Business 2018" второй год подряд занимает Новая Зеландия, на втором месте находится Сингапур, на третьем Дания. В десятку стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности также попали Республика Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Рейтинг "Doing Business" с 2003 года готовит одно из подразделений Всемирного банка. В ежегодном докладе исследуются нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в разных странах, по 10-ти различным критериям, включая создание предприятий, возможности внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Комментарий директора Института актуальной экономики РФ Никиты Исаева слушайте на радио Sputnik Беларусь.