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Исаев о рейтинге "Doing Business": Евросоюз заигрывает с Беларусью
02.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Директор Института актуальной экономики РФ Никита Исаев прокомментировал радио Sputnik результат Беларуси в рейтинге "Doing Business 2018".
"Предпринимательский сектор в Беларуси пока несерьезный объем имеет, Россия тоже двигает к огосударствлению экономики. Но
Первое место в рейтинге "Doing Business 2018" второй год подряд занимает Новая Зеландия, на втором месте находится Сингапур, на третьем Дания. В десятку стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности также попали Республика Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.
Рейтинг "Doing Business" с 2003 года готовит одно из подразделений Всемирного банка. В ежегодном докладе исследуются нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в разных странах, по 10-ти различным критериям, включая создание предприятий, возможности внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
Комментарий директора Института актуальной экономики РФ Никиты Исаева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Директор Института актуальной экономики РФ Никита Исаев прокомментировал Sputnik обнародованный накануне рейтинг "Doing Business 2018" среди 190 стран мира, в котором Беларусь...
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