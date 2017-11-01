Допинговая бомба рванула

Комиссия Международного олимпийского комитета под началом известного спортивного функционера Дениса Освальда (кстати, бронзового призера Мехико-68 в четверке с рулевым – гребца-"академика"!) опубликовала решение по "допинговому делу" двух российских лыжников.

Первые "утопленники"

Итак, на затравку в асфальт оказались закатаны россияне Александр Легков и Евгений Белов. Или, как вариант, их утопили в ванне, что, наверное, ближе "воднику" Освальду. Причем, ванна заполнена пресловутым коктейлем Григория Родченкова, в котором якобы анаболические стероиды находили пикантную дружбу и сложные "личные" отношения с виски "Чивас" в мальчишеском варианте (сорт имеет значение!) и с мартини в варианте для девочек.

Этими смесями спортсмены, которых-де с благословения российских спортивных властей и тренеров выбрали в пул "героев Сочи", полоскали рот. По Родченкову, так все быстрее усваивается и быстрее становится неуловимым.

А преследуя цель застраховаться и перестраховаться, все участники "проекта дяди Гриши" сдали за многие месяцы до Игр чистые пробы своей мочи, чтобы уже непосредственно во время олимпийских будней ими можно было подменять опасные, "радиоактивные" образцы. Так, по словам сбежавшего в США химика Родченкова, рулившего многие годы у наших соседей темой анти-допинга, ковалась командная победа России на домашней Олимпиаде. Эти заявления информатора ВАДА стали фундаментом для всех докладов Макларена и комиссий Освальда.



© Sputnik/ Валерий Мельников Информатору WADA Родченкову грозит 10 лет тюрьмы

Вначале это было страшно скандально. Потом, когда стало понятно, что прямых доказательств по сути дела нет, а все обвинения строятся на косвенных уликах и показаниях Родченкова – страшно абсурдно и даже страшно анекдотично. Но после 1 ноября 2017 года – уже просто страшно. Ибо появились первые сакральные жертвы – Легков и Белов.

Оба с декабря-2016, как и еще четверо российских гонщиков, отстранены от соревнований. Оба признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Оба простились со своими результатами на домашней Олимпиаде – они аннулированы. Оба отстранены от участия в стартах Олимпиады-2018 и всех последующих ОИ.

Но при этом у них действующая с 1 ноября лицензия FIS и они могут выступить на предсезонном турнире в Швеции. Пока могут. Ибо Международная федерация лыжных видов спорта в своем срочном сообщении поздним вечером среды объявила, что будет принимать решение в рамках своей компетенции "после того, как МОК вынесет решение по делам всех шести российских лыжников".

Россия уже без двух медалей Сочи-2014

Легков и Белов – что это: ужасный конец или ужас без конца? Так сразу и не ответить. Особенно, если соглашаться с тем мнением, что ничего кроме косвенных улик у стороны обвинения так и не появилось. Ведь увенчайся хоть какими-то открытиями специально проводившееся расследование криминалистов (они изучали вероятность "взлома" емкостей российских олимпийцев на домашних Играх), и доброхоты из ВАДА давно бы раструбили об этом "успехе" по всему миру.

Молчат — значит, ничем похвастаться, не готовы. Такой вывод напрашивается сам собой. Но это не остановило комиссию Освальда от расправы с Легковым и Беловым. Как так? А вот так! Шито-крыто, в мешке запродано, в темноте плачено. И это самое аргументированное объяснение, приходящее на ум. И ведь если Белов в Сочи никаких успехов не добился, то Легков лишился золотой медали в марафоне и серебряной награды в эстафете. Разумеется, как и остальные участники российского квартета.

Как сад без розы

Но не будем забывать, что под подозрением еще четверо лыжников – Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова. На счету первого аж три серебряных медали Сочи – 50 км, эстафета, командный спринт. Причем сам Алексей уже относится к происходящему фаталистически: "Если такой вердикт принят по ним, то этого можно ждать и по нам".



© Sputnik/ Александр Вильф Комиссия МОК вынесла суровое наказание лыжникам Легкову и Белову

Конечно, россияне собираются бороться. Президент Федерации лыжных гонок России, знаменитая Елена Вяльбе заявила: "Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в Международный спортивный суд – CAS".

Но надо ведь понимать, что не в лыжниках все дело. В списке "Дюшес" – документ, в котором якобы в зашифрованном виде приведены фамилии всех российских олимпийцев, полоскавших рот смесью дяди Гриши, представители биатлона, конькобежного спорта, сноуборда, саней, скелетона и бобслея! Многократные чемпионы Сочи, просто чемпионы, многократные призеры и просто призеры той Олимпиады…

И относиться как к "пьяному бреду" ко всем дюшесам, виски и мартини теперь не приходится. Результат уже налицо – или на лице. А 16 ноября на очередной маевке олимпийской элиты в Сеуле вопрос об участии российской национальной команды в Белых играх-2018 будет стоять ребром. Сразу по факту публикации решений комиссии Освальда раздался англосаксонский вой: "Не пуща-а-ать!" И никого не будут волновать проблемы, как заарканить неуловимое и взвесить невесомое. А принцип "не пойман – не вор" вообще спустят в канализацию.

И как не ужасаться?! Ведь Олимпиада без России – как сад без розы. Между тем, многие уже смакуют их минимальный допуск в Пхенчхан, и чтобы никакого гимна и флага…

Долидовичу все надоело

Есть во всей этой суете у "гроба морали и нравственности эпохи модерна" и белорусская история. В последний день Игр-2014 на лыжной части стадиона "Лаура" состоялся мужской марафон, в котором очень ярко заявлял 40-летний Сергей Долидович. Он зубами вцепился в россиян Легкова, Вылегжанина и Черноусова, а также норвежца Сундбю. Но на финишном подъеме и спуске белорус ошибся в тактике, да и сил у него оказалось меньше. Все завершилось пятым местом, и марафон увенчался словами тренера нашей сборной Виктора Камоцкого: "Я самый несчастный тренер в мире…"



© Фото: НОК Беларуси Белорусская федерация лыжных гонок: Сергей Долидович лукавит

Но вот Легков уничтожен, и вчера даже в профильной "сочинской" статье в Википедии добрые люди лишили его "золота". Вылегжанин тоже ничего хорошего от комиссии Освальда не ждет. А значит, Черноусов – чемпион, Сундбю – вице, а Долидович – бронзовый призер? Ну и Камоцкий может искупаться в счастье?

Вчера же Сергей, тренировавшийся на сборе в Воукатти, вернулся в Минск на короткую домашнюю побывку перед обратным возвращением в Финляндию, где в Муонио вскоре пройдут первые официальные старты с олимпийскими квалификационными баллами на кону.

И, разумеется, как только он перешагнул порог своей квартиры, так сразу него зазвонил телефон. Долидович услыхал просьбу прокомментировать дисквалификацию россиян и свои резко возросшие шансы стать олимпийским призером.

Но Сергей честно признался, что он очень устал. И от дороги на родину, и от этих вопросов, этой темы. А потому он посоветовал, звонить… в МОК. И ведь прав – кто скажет, что нет?