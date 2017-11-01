Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за руки на коленке

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, объяснив свое решение неподобающим поведением, это прозвучало в эфире британского телеканала BBC.

"Мы ожидаем очень высоких стандартов от вооруженных сил. И в прошлом мое поведение оказалось ниже этих стандартов. Я думаю, что продолжать службу в должности министра обороны было бы неправильно", — заявил Фэллон на телевидении.



Sputnik Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Ранее популярная британская ведущая, в недавнем прошлом политический обозреватель одного из британских таблоидов Джулия Хартли-Брюер рассказала об инциденте, который произошел в 2002 году. Во время конференции Консервативной партии мужчина, имя которого она не назвала, несколько раз пытался положить руку ей на колено. Журналистка после очередной попытки предупредила, что ей придется ударить ухажера по лицу. Издание Sun быстро установило личность неизвестного мужчины – им оказался Фэллон. Министр признался в некоторой вольности в отношении Хартли-Брюер, однако сказал, что он извинился за свои действия.

"То, что могло быть приемлемым 10, 15 лет назад, сейчас уже неприемлемо", — подчеркнул министр. Он отметил, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы защитить работающих в правительстве женщин от домогательств – о некоторых случаях ранее сообщали британские СМИ. По словам Фэллона, все эти жалобы нужно подвергнуть расследованию.

За последнее время мир узнал о многочисленных фактах домогательств, в большинстве своем с участием известных представителей шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман , продюсер Харви Файнштейн , а также олимпийский чемпион , уроженец Беларуси Виталий Щербо.