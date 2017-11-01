Манхэттенскому террористу грозит смертная казнь

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Исполнитель теракта в Нью-Йорке может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

Выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, который сбил на грузовике восемь человек и ранил более десяти, власти США предъявили обвинение в среду.

Во вторник на Манхэттене террорист направил грузовик на велосипедную дорожку и врезался в школьный автобус: погибли восемь человек, еще 12 пострадали.

Обвинения

Обвинения задержанному предъявлены судом Манхэттена. Саипов был доставлен туда в кресле-каталке, поскольку в ходе задержания был ранен сотрудниками полиции.

Officials: terror suspect Sayfullo Saipov, told JTTF investigators that he is “proud” of the attack pic.twitter.com/LcO0lN95vt — New York City Alerts (@NYCityAlerts) 1 ноября 2017 г.

​Саипова обвиняют в том, что он "намеренно предоставлял материальную поддержку и ресурсы" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ — террористическая группировка, запрещена в России и ряде других государств).

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Помимо этого, ему инкриминируется убийство восьми человек и нанесение ранений 12.

За убийство Саипову может полагаться смертная казнь, а за поддержку терроризма — пожизненное заключение.

Детали расследования



В ходе расследования, связанного с терактом, американскими спецслужбами были выявлены некоторые детали.



© REUTERS/ Andrew Kelly Теракт в Нью-Йорке: новые подробности и фото преступника

В частности, было установлено, что Саипов готовил теракт два месяца и репетировал на пикапе предстоящую акцию. Кроме того, он панировал после наезда на Манхэттене проследовать на этом же автомобиле к Бруклинскому мосту, где собирался также совершить наезд на прохожих. Планам помешало столкновение с автобусом.

Как отметил сам Саипов, действовал он под влиянием пропаганды ИГ. Об этом говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

"Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГ на своем телефоне. Около года назад Саипов начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик", — говорится в документе.

Однако сам террорист не делал заявлений о своей виновности или невиновности, а также не подавал ходатайство об освобождении под залог.

По данным телекомпании Си-эн-эн, общаться с сотрудниками правоохранительных органов Саипов в целом не отказывался.

Семья и друзья

Как отмечают местные СМИ, следователями был проведен обыск в доме Саипова. На его компьютере были найдены материалы, связанные с ИГ. Также был проведен допрос его супруги. Детали допроса пока не разглашаются.

Ранее ФБР сообщило, что нашло второго гражданина Узбекистана Мухамадзоира Кадирова (Кадырова), который считался одним из немногих друзей Саипова. Подозревается, что он также связан с терактом.

Вооружение

Обвиняемый использовал при нападении два пистолета. Кроме того, он имел при себе в машине несколько ножей, но не успел ими воспользоваться. Об этом сообщили суду сотрудники ФБР США.

"В какой-то момент грузовик стал неуправляемым, и Саипов вышел из него. Он кричал "Аллах акбар" и держал в руках пистолет для пейнтбола и травматический пистолет. В грузовике у Саипова была также сумка с ножами, но он не успел схватить ее, когда выходил из машины", — говорится в документе.

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертного приговора.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал американский президент в своем Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

Вскоре после совершения теракта американский президент сделал запись в своем микроблоге об ужесточении отбора беженцев.

"Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это отлично, но не для этого!" — написал Трамп.

Жертвы

По последним данным полиции Нью-Йорка, жертвами теракта стали восемь человек, 12 получили ранения. В настоящее время имена и национальность жертв устанавливается. Уже известно, что пятеро из погибших — граждане Аргентины. Это подтвердил аргентинский МИД, сделав соответствующее заявление.