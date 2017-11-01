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Видеофакт: женщине за "прогулку" в "Ратнике" по полигону вручили цветы

02.11.2017 09:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На кадрах видно, как военнослужащий, облаченный в костюм, сначала прошел сквозь стену огня, а затем пиротехники подорвали несколько зарядов прямо у него на пути, не причинив при этом никакого вреда.

Видеофакт: женщине за "прогулку" в "Ратнике" по полигону вручили цветы
© Инфографика
Российская боевая экипировка "Ратник"

Оказалось, что костюм испытывала женщина, которой после прохождения "полосы препятствий" вручили букет цветов.

Новое поколение "Ратника" способно задерживать осколки и выдерживать воздействие открытого огня на протяжении 30 секунд благодаря арамидному материалу. Состоит боевая экипировка из модулей, которые можно менять в зависимости от поставленной задачи.

Экипировка также прошла испытания во время учений "Славянское братство", которые прошли в июне текущего года в Брестской области.

 
 
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Боевую экипировку "Ратник" нового поколения испытали на одном из полигонов в России. Смотрите на видео, как с этим справилась представительница прекрасного пола.

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