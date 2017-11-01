|
Видеофакт: женщине за "прогулку" в "Ратнике" по полигону вручили цветы
02.11.2017 09:02 — Разное | Sputnik Беларусь
На кадрах видно, как военнослужащий, облаченный в костюм, сначала прошел сквозь стену огня, а затем пиротехники подорвали несколько зарядов прямо у него на пути, не причинив при этом никакого вреда.
© Инфографика
Оказалось, что костюм испытывала женщина, которой после прохождения "полосы препятствий" вручили букет цветов.
Новое поколение "Ратника" способно задерживать осколки и выдерживать воздействие открытого огня на протяжении 30 секунд благодаря арамидному материалу. Состоит боевая экипировка из модулей, которые можно менять в зависимости от поставленной задачи.
Экипировка также прошла испытания во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевую экипировку "Ратник" нового поколения испытали на одном из полигонов в России. Смотрите на видео, как с этим справилась представительница прекрасного пола.
|
Архив (Разное)
Комментарии