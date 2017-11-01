На кадрах видно, как военнослужащий, облаченный в костюм, сначала прошел сквозь стену огня, а затем пиротехники подорвали несколько зарядов прямо у него на пути, не причинив при этом никакого вреда.

Оказалось, что костюм испытывала женщина, которой после прохождения "полосы препятствий" вручили букет цветов.

Новое поколение "Ратника" способно задерживать осколки и выдерживать воздействие открытого огня на протяжении 30 секунд благодаря арамидному материалу. Состоит боевая экипировка из модулей, которые можно менять в зависимости от поставленной задачи.

Экипировка также прошла испытания во время учений "Славянское братство" , которые прошли в июне текущего года в Брестской области.