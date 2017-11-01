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Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Могилеве
На месте происшествия
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего от падения плиты недостроенного дома в Могилеве, сообщили в эфире телеканала
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По данным Следственного комитета, владелец дома уже установлен. Известно, что здание не было ограждено или законсервировано.
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего от падения плиты недостроенного дома в Могилеве, сообщили в эфире...
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