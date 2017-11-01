Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Могилеве

На месте происшествия

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего от падения плиты недостроенного дома в Могилеве, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" , передает БЕЛТА.

Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Ночью ему была сделана операция по остановке кровотечения. Она длилась до 5.30.

По данным Следственного комитета, владелец дома уже установлен. Известно, что здание не было ограждено или законсервировано.

Трагедия произошла 1 ноября . В недостроенном частном доме обрушилось перекрытие. Под завалами оказались двое школьников 9 и 10 лет. Один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы. Что делали дети на заброшенной стройке, выясняет следствие.-0-