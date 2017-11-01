ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Могилеве

02.11.2017 11:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Могилеве
На месте происшествия

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего от падения плиты недостроенного дома в Могилеве, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Ночью ему была сделана операция по остановке кровотечения. Она длилась до 5.30.

По данным Следственного комитета, владелец дома уже установлен. Известно, что здание не было ограждено или законсервировано.

Трагедия произошла 1 ноября. В недостроенном частном доме обрушилось перекрытие. Под завалами оказались двое школьников 9 и 10 лет. Один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы. Что делали дети на заброшенной стройке, выясняет следствие.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего от падения плиты недостроенного дома в Могилеве, сообщили в эфире...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Deep Purple приедут в Беларусь попрощаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика