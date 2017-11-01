Стариков о новых антироссийских санкциях: Штатам дорога ложка к обеду /

Накануне, 1 ноября, стало известно, что физическим и юридическим лицам в США с конца января 2018 года будет запрещено вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Кроме того, США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить "незаконную киберактивность".



© AP/ Pablo Martinez Monsivais Вашингтон продлил режим смягчения санкций против Беларуси

Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва сожалеет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает давление на Россию. По словам дипломата, новые санкции не стали неожиданными для РФ, хотя и вызывают "глубокую озабоченность".

Российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист Николай Стариков в беседе на радио Sputnik отметил, что усиление санкций напрямую связано с президентской кампанией, которая разворачивается в РФ.

"Антироссийские санкции, то есть давление на руководство, на народ, на бизнес, на всю страну целиком со стороны США будет только возрастать. И это связано с тем, что Соединенные Штаты хотят заставить часть российской элиты совершить определенные перестановки во властных структурах для того, чтобы Россия вновь стала безучастным и безголосым сателлитом США", — отмечает Стариков.

Давление со стороны США будет расти параллельно с ходом президентской кампании в России, считает эксперт.

"Хороша ложка к обеду, а это значит, что санкции и давление на российскую элиту должны быть как раз к президентским выборам, чтобы, возможно, подтолкнуть часть элиты к предательству и к изменению политического курса", — резюмирует Стариков.

Комментарий российского общественного и политического деятеля, писателя, блогера, публициста Николая Старикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.