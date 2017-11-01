ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на четверг, 2 ноября, на минской кольцевой. Около часа ночи 26-летний житель Минска за рулем автомобиля Rover 220 двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны Притыцкого в направлении Тимирязева.

"В районе дома №39 по улице Казимировской совершил столкновение с двигавшимся в прямом попутном направлении автомобилем МАЗ , которым управлял водитель 1976 года рождения. В результате ДТП водитель Rover от полученных травм скончался на месте", — сообщила Романькова.

Летел и моргал фарами: бесправник на Rover врезался в МАЗ на кольцевой /

Очевидцы аварии сообщают, что автомобиль погибшего двигался на большой скорости и моргал фарами, требуя преимущества в движении. Уже установлено, что погибший водитель никогда не имел водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарий заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероники Романьковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.