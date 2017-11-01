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"Летел и моргал фарами": бесправник на Rover погиб, врезавшись в МАЗ
02.11.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на четверг, 2 ноября, на минской кольцевой. Около часа ночи 26-летний житель Минска за рулем автомобиля Rover 220 двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны Притыцкого в направлении Тимирязева.
"В районе дома №39 по улице Казимировской
Очевидцы аварии сообщают, что автомобиль погибшего двигался на большой скорости и моргал фарами, требуя преимущества в движении. Уже установлено, что погибший водитель никогда не имел водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарий заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероники Романьковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Заместитель начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова рассказала радио Sputnik Беларусь о смертельной аварии на минской...
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