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"Летел и моргал фарами": бесправник на Rover погиб, врезавшись в МАЗ

02.11.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на четверг, 2 ноября, на минской кольцевой. Около часа ночи 26-летний житель Минска за рулем автомобиля Rover 220 двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны Притыцкого в направлении Тимирязева.

"В районе дома №39 по улице Казимировской совершил столкновение с двигавшимся в прямом попутном направлении автомобилем МАЗ, которым управлял водитель 1976 года рождения. В результате ДТП водитель Rover от полученных травм скончался на месте", — сообщила Романькова.

Очевидцы аварии сообщают, что автомобиль погибшего двигался на большой скорости и моргал фарами, требуя преимущества в движении. Уже установлено, что погибший водитель никогда не имел водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарий заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероники Романьковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова рассказала радио Sputnik Беларусь о смертельной аварии на минской...

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