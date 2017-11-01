Стали известны подробности инцидента с обрушением дома в Могилеве, где пострадали дети

На месте происшествия

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие рассказало подробности инцидента с обрушением дома в Могилеве, где пострадали дети. Обстоятельства происшествия сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.144 УК Беларуси (причинение смерти по неосторожности). 1 ноября в 15.46 в МЧС поступило сообщение от местного жителя о том, что в Могилеве на ул.Загородное шоссе, д.31 под плитой в строящемся здании зажаты двое детей.

"Мальчики пришли в гости к своему другу, который живет по соседству со строящимся домом. Собираясь уходить домой, ребята предложили своему младшему товарищу погулять в заброшенном недостроенном доме, однако он отказался, пояснив, что родители запрещают ходить туда, так как там опасно - дом в аварийном состоянии и в нем отсутствует крыша, - сказала Юлия Гончарова. - Однако ребята его не послушали. Когда они вылезали из дома через оконный проем, обрушилась плита потолочного перекрытия. Увидев произошедшее, мальчишка сообщил матери и соседу, которые вызвали спасателей и сотрудников правоохранительных органов".

По прибытии на место спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть 10-летнего мальчика, 9-летний ребенок был доставлен в реанимацию.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области провела тщательный осмотр места происшествия, детальное обследование территории и установила картину произошедшего.

По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержан житель Могилева, который в 2008-2010 годах на указанном земельном участке без соответствующего разрешения стал самовольно строить дом.

Следователями назначены экспертные исследования, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством.-0-