



Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке 31 октября, должен быть приговорен к смертной казни.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Должен быть приговорен к смертной казни!» — написал американский президент.

До этого Трамп, комментируя случившееся, не исключил вероятности того, что Саипов будет отправлен в особую тюрьму Гуантанамо. По его словам, он намерен обдумать этот вопрос.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп требует казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке 31 октября, должен быть приговорен к смертной казни.

Смертная казнь разрешена в большинстве штатов США. В то же время в штате Нью-Йорк, где совершил преступление Саипов, смертная казнь признана противоречащей Конституции страны. Последний раз смертный приговор приводился в действие в Нью-Йорке в 1963 году.Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест-стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек, 12 человек пострадали. При этом среди погибших оказались пятеро граждан Аргентины, сообщаетКак стало известно позднее, атаку совершил выходец из Узбекистана — 29-летний Сайфулло Саипов. При себе у него было пневматическое и пейнтбольное оружие.