Лукашенко на встрече с Порошенко: у нас с вами вообще проблем нет /

Рабочие поездки президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко пересеклись в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые на злобу дня, несмотря на то, что действительно дорожная карта — тот план, который мы прописали с вами, реализуется", — отметил Лукашкенко во время переговоров.

Президент Беларуси также подчеркнул активное сотрудничество с Украиной в торгово-экономической сфере.

"Мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, больше 3-х миллиардов. Наверное, уже 3,5 на сегодняшний день где-то будет", — отметил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, сейчас нет проблем с тем, чтобы расширить сотрудничество как между двумя странами в целом, так и между отдельными регионами напрямую.



© AFP/ KARIM SAHIB Беларусь и ОАЭ намерены сотрудничать в области ВПК

"Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши внизу", — сказал Лукашенко.

Что касается политического взаимодействия, то, по словам президента Беларуси, "у нас с Украиной вообще проблем нет". Две страны абсолютно следуют тем курсам, по которым договорились, резюмировал Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.