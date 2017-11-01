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Лукашенко на встрече с Порошенко: у нас с вами вообще проблем нет
02.11.2017 12:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Рабочие поездки
"Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые на злобу дня, несмотря на то, что действительно дорожная карта — тот план, который мы прописали с вами, реализуется", — отметил Лукашкенко во время переговоров.
Президент Беларуси также подчеркнул активное сотрудничество с Украиной в торгово-экономической сфере.
"Мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, больше 3-х миллиардов. Наверное, уже 3,5 на сегодняшний день где-то будет", — отметил Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, сейчас нет проблем с тем, чтобы расширить сотрудничество как между двумя странами в целом, так и между отдельными регионами напрямую.
© AFP/ KARIM SAHIB
"Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши внизу", — сказал Лукашенко.
Что касается политического взаимодействия, то, по словам президента Беларуси, "у нас с Украиной вообще проблем нет". Две страны абсолютно следуют тем курсам, по которым договорились, резюмировал Лукашенко.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Хорошо, что и за 5 тысяч километров находится возможность переговорить друг с другом и обсудить проблемы "на злобу дня", отметил Александр Лукашенко в ходе встречи с...
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