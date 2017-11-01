ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается

02.11.2017 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической больницы Минска Лариса Сечко.

"Ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он сам дышит, сердцебиение в порядке", - сказала Лариса Сечко. Она добавила, что в плане функционирования органов и систем есть положительная динамика.

В то же время состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится в реанимации. Медики будут контролировать показатели гемодинамики. О прогнозах специалисты не говорят, поскольку слишком рано, но делают все необходимое в таких случаях.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.

Милиция проводит проверку по факту происшествия. Опрошены свидетели и очевидцы. Милиционеры посещали место жительства родителей мальчика. В обстоятельствах произошедшего разбирается и УСК по Минску. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, из-за которых ребенок оказался в опасной ситуации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи мальчика улучшается, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач 2-й городской детской клинической...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые предупредили об извержении вулкана в Исландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика