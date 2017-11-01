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Генсек ОБСЕ назвал приоритетным сотрудничество с ОДКБ

02.11.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Генсек ОБСЕ назвал приоритетным сотрудничество с ОДКБ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заинтересована во взаимодействии с Организацией договора о коллективной безопасности в борьбе с терроризмом. Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Современные угрозы можно разрешить только совместными усилиями на региональном и глобальном уровнях, - сказал Томас Гремингер. - Одним из моих приоритетов на посту генерального секретаря ОБСЕ станет развитие партнерства с региональными организациями, прежде всего с ОДКБ".

Томас Гремингер отметил, что у двух организаций много общего, они обе нацелены на повышение безопасности. "Буду рад, если мы объединим усилия в борьбе с современными угрозами", - отметил он.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что мир сталкивается с целым рядом транснациональных угроз: терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, изменение климата, нелегальная миграция.

"Для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, необходимо начать искренний открытый диалог, - подчеркнул он. - Я настаиваю, чтобы этот диалог происходил без предварительных условий".

По мнению Томаса Гремингера, очевидно, что порядок, установившийся после Второй мировой войны, больше не обеспечивает всеобщую стабильность. В этом контексте он упомянул Украину, где, по его мнению, кризис далек от разрешения, сообщает БЕЛТА.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что успешность усилий в разрешении этого конфликта зависит от желания сторон выполнять минские соглашения. "К сожалению, текущая ситуация остается крайне нестабильной, и есть возможность ее дальнейшей эскалации", - сказал Томас Гремингер.
 

 
 
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