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На МКАД бесправник въехал в МАЗ и погиб

02.11.2017 13:43 — Разное | БДГ  
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В результате ДТП погиб водитель иномарки.

26-летний мужчина управлял автомобилем Rover и двигался по внутреннему кольцу МКАД. На перекрестке машина въехала в грузовик, который направлялся в том же направлении.

По словам очевидцев, иномарка ехала с большой скоростью, водитель подавал сигналы, чтобы ему уступили дорогу. Известно также, что у молодого человека не было прав. Он погиб, передает БелТА. ﻿

 
 
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В результате ДТП погиб водитель иномарки. 26-летний мужчина управлял автомобилем Rover и двигался по внутреннему кольцу МКАД. На перекрестке машина въехала в...

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