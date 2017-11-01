Ученые ожидают извержения крупнейшего в Исландии вулкана

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Извержение крупнейшего вулкана Исландии возможно в ближайшие годы, заявил вулканолог Палл Эйнарссон британским изданиям.

Подледный вулкан Баурдарбунга — крупнейший в Исландии, намного больше Эйяфьядлайекюдля, парализовавшего мировое сообщение своим извержением в 2011-м. Последний раз Баурдарбунга извергался несколько лет назад и не повлиял на мировые коммуникации, однако вскоре вулкан может вновь стать активным.

Как рассказали вулканологи, сейчас Баурдарбунга "раздувается" из-за нарастания давления магмы. Продолжается это уже два года — ученые ожидают очередного извержения крупнейшего вулкана Исландии в ближайшие несколько лет.

На прошлой неделе в Исландии произошло землетрясение — его также называют симптомом скорого извержения Баурдарбунги.

Каким может быть извержение вулкана по мощности и последствиям, вулканологи пока не могут предположить. До своего последнего извержения в 2014-м Баурдарбунга спал почти столетие.