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Ученые ожидают извержения крупнейшего в Исландии вулкана
02.11.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Извержение крупнейшего вулкана Исландии возможно в ближайшие годы,
Подледный вулкан Баурдарбунга — крупнейший в Исландии, намного больше Эйяфьядлайекюдля, парализовавшего мировое сообщение своим извержением в 2011-м. Последний раз Баурдарбунга извергался несколько лет назад и не повлиял на мировые коммуникации, однако вскоре вулкан может вновь стать активным.
Как рассказали вулканологи, сейчас Баурдарбунга "раздувается" из-за нарастания давления магмы. Продолжается это уже два года — ученые ожидают очередного извержения крупнейшего вулкана Исландии в ближайшие несколько лет.
На прошлой неделе в Исландии произошло землетрясение — его также называют симптомом скорого извержения Баурдарбунги.
Каким может быть извержение вулкана по мощности и последствиям, вулканологи пока не могут предположить. До своего последнего извержения в 2014-м Баурдарбунга спал почти столетие.
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В прошлый раз Баурдарбунга извергался не так активно, как парализовавший мировое сообщение в 2011-м Эйяфьядлайекюдль.
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