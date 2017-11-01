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Когда закончится либерализация бизнеса в Беларуси

02.11.2017 14:05 — Разное | Ежедневник  
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Когда закончится либерализация бизнеса в Беларуси

Во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый заместитель Премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что процесс либерализации бизнеса близится к своему завершению.

Первый вице-премьер проинформировал журналистов, что  соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.

"Восемь из десяти документов подписаны. В ближайшее время будет подписан документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Он практически готов. Надеюсь, будет совещание, чтобы в широком формате обсудить все нюансы", - отметил Василий Матюшевский.

Предполагается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики будет проведено широкое общественное обсуждение новаций, которые предусмотрены, сообщили в пресс-службе Правительства.

Как заявлял Василий Матюшевский ранее, пакет документов, направленных на развитие предпринимательства, должен кардинально поменять бизнес-среду в Беларуси.

Принятие документов направлено на выполнение двух основных задач: обеспечение самозанятости населения, снижение стоимости входа в любой бизнес и последующего администрирования, а также цифровизация экономики.

 
 
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Во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый заместитель Премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что процесс...

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