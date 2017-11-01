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Когда закончится либерализация бизнеса в Беларуси
02.11.2017 14:05 — Разное | Ежедневник
Во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый заместитель Премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что процесс либерализации бизнеса близится к своему завершению.
Первый вице-премьер проинформировал журналистов, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.
Принятие документов направлено на выполнение двух основных задач: обеспечение самозанятости населения, снижение стоимости входа в любой бизнес и последующего администрирования, а также цифровизация экономики.
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Во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый заместитель Премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявил, что процесс...
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